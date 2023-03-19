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Ученые нашли связь между COVID-19 и енотовидными собаками

Ученые нашли связь между COVID-19 и енотовидными собаками Новое исследование группы ученых доказало связь вируса COVID-19 с енотовидными собаками на рынке в Ухане, Китай.
Другие страны
19 марта 2023 г. 08:55
Ученые нашли связь между COVID-19 и енотовидными собаками

Новое исследование группы ученых доказало связь вируса COVID-19 с енотовидными собаками на рынке в Ухане, Китай.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, анализ последовательностей генов, проведенный международной командой вирусологов, выявил ковид-положительные образцы, богатые ДНК енотовидных собак.

Мазки, собранные из лотков на рынке морепродуктов Хуанань в течение двух месяцев после его закрытия 1 января 2020 года, ранее содержали как ДНК вируса, так и человеческую ДНК. Анализ последовательностей генов, размещенных китайской командой в научной базе данных Gisaid, показал, что некоторые из ковид-положительных образцов имели ДНК енотовидных собак.

Это открытие не доказывает, что енотовидные собаки спровоцировали пандемию, но ученые считают, что это делает ее более вероятной.

Вирусолог из Лондона Джонатан Стой отметил, что новое открытие также не опровергает предположения при лабораторном происхождении пандемии.

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