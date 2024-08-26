Ученые нашли идентичные следы динозавров на противоположных берегах Атлантики

Международная группа палеонтологов под руководством специалистов из Южного методистского университета (SMU) в Техасе (США) нашла совпадающие наборы следов динозавров раннего мелового периода на противоположных берегах Атлантического океана.

Международная группа палеонтологов под руководством специалистов из Южного методистского университета (SMU) в Техасе (США) нашла совпадающие наборы следов динозавров раннего мелового периода на противоположных берегах Атлантического океана.

Как передает Report , об этом сообщается на официальном сайте научного учреждения.

Ученые обнаружили более 260 следов, показывающих, где наземные динозавры последний раз могли свободно перемещаться между Южной Америкой и Африкой миллионы лет назад. Это случилось до того, как два континента разделились.

По словам специалистов, открыты отпечатки лап древних ящеров совпали по возрасту, форме и геологическим данным. Сегодня эти отметки возрастом 120 млн лет разделяет расстояние около 6 тыс. километров.

Африка и Южная Америка начали разделяться около 140 миллионов лет назад, в результате чего вдоль ранее существовавших слабых мест в земной коре образовались трещины, называемые разломами. Они отделились от древнего суперконтинента Гондвана, который, в свою очередь, откололся от еще более крупного массива суши под названием Пангея.

Когда тектонические плиты под Южной Америкой и Африкой раздвинулись, магма из мантии Земли поднялась на поверхность, создав новую океаническую кору, поскольку континенты отодвинулись друг от друга. Образовавшуюся пустоту заполнил Южный Атлантический океан.