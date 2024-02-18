Ученые: Нашествия саранчи угрожают мировой продовольственной безопасности

Все более частые нашествия саранчи из-за глобального потепления угрожают мировой продовольственной безопасности.

Все более частые нашествия саранчи из-за глобального потепления угрожают мировой продовольственной безопасности.

Как передает Report , об этом сообщили сингапурские и китайские ученые Синьюэ Лю, Дунсяо Чжан, Сяоган Хэ в статье для научного журнала Science Advances.

"Потепление климата приведет к повсеместному росту нашествий саранчи, приводя к новым вызовам для всемирной координации контроля за саранчой", — отмечается в публикации.

Рост средней температуры и повышение числа осадков создадут благоприятные для вредителя условия в нетипичных для нашествий районах и ухудшат ситуацию в традиционных "горячих точках" в Африке и Южной Азии. В исследовании говорится, что ареал вредителя продолжит расширятся даже в случае активной борьбы с углеродными выбросами.