О нас

Ученые изобрели материал для создания искусственных мышц человека

Ученые изобрели материал для создания искусственных мышц человека Ученые изобрели материал для создания удобных и безопасных искусственных мышц.
Другие страны
13 апреля 2023 г. 06:34
Ученые изобрели материал для создания искусственных мышц человека

Ученые изобрели материал для создания удобных и безопасных искусственных мышц.

Как передает Report, об этом сообщает Американское химическое общество.

Инженеры на протяжении десятилетий не могут найти эффективный линейный движитель для роботов, который был бы одновременно сильным, надежным, легким, простым и, самое главное, способным быстро сжиматься и разжиматься. Одним из перспективных типов таких материалов являются полимерные щетки на основе электроактивных эластомеров.

Дорина Оприс и ее коллеги предложили способ уменьшить рабочее напряжение электроактивных эластомеров, которое в настоящий момент равно 4000 вольт. Это намного превышает стандарты безопасности, установленные во многих странах, что затруднит использование подобных электромышц даже в случае их успешного создания. Чтобы снизить напряжение, авторы предложили уменьшить толщину пленок, из которых состоят щетки.

В итоге исследователи синтезировали набор полимеров для щеток с помощью реакции макромономеров полидиметилсилоксана с норборненом под действием ультрафиолета. Наиболее электроактивным оказался материал толщиной 60 мкм, расширяясь больше, чем ранее созданные эластомеры, при рабочем напряжении 1000 вольт. Созданный из этого материала привод выдержал 10 000 циклов работы перед деградацией.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Депутат: Провокация Армении в направлении Лачынского района была заранее спланирована
Депутат: Провокация Армении в направлении Лачынского района была заранее спланирована
12 апреля 2023 г. 17:44
В Азербайджане будет реализован пилотный проект по опреснению морской воды
В Азербайджане будет реализован пилотный проект по опреснению морской воды
12 апреля 2023 г. 17:17
В Лачыне молодой человек подорвался на мине
В Лачыне молодой человек подорвался на мине
12 апреля 2023 г. 16:55
Президент Азербайджана подписал распоряжение о строительстве водохранилища Енгидже
Президент Азербайджана подписал распоряжение о строительстве водохранилища Енгидже
12 апреля 2023 г. 16:48
Президент Ильхам Алиев: Инцидент, произошедший на границе, является целенаправленной провокацией Армении
Президент Ильхам Алиев: Инцидент, произошедший на границе, является целенаправленной провокацией Армении
12 апреля 2023 г. 13:51
Президент Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ
12 апреля 2023 г. 13:37
Возбуждено уголовное дело по факту провокации Армении, проведены следственные действия
Возбуждено уголовное дело по факту провокации Армении, проведены следственные действия
12 апреля 2023 г. 12:16
Трое военнослужащих Азербайджанской армии стали шехидами
Трое военнослужащих Азербайджанской армии стали шехидами
11 апреля 2023 г. 20:30
Минобороны: Армянская сторона понесла потери, оперативная обстановка под контролем Азербайджана
Минобороны: Армянская сторона понесла потери, оперативная обстановка под контролем Азербайджана
11 апреля 2023 г. 19:07
Россия начала поставлять топливо в Иран железнодорожным транспортом
Россия начала поставлять топливо в Иран железнодорожным транспортом
11 апреля 2023 г. 19:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi