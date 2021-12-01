Ученые Гонконгского университета смогли выделить штамм "омикрон"

Ученые Гонконгского университета первыми в Азии смогли выделить новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" из клинических образцов.

Ученые Гонконгского университета первыми в Азии смогли выделить новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" из клинических образцов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом отмечается на сайте университета.

"Исследователям кафедры микробиологии Гонконгского университета удалось выделить вариант SARS-CoV-2 "омикрон" из клинических образцов… Выделенный вариант позволит разработать и произвести вакцины против "омикрона", который был обозначен Всемирной организацией здравоохранения как "вариант, вызывающий беспокойство", - говорится в заявлении.

Так, ученые смогли выделить штамм из образцов зараженных "омикроном" поздно вечером в понедельник, через четыре дня после того, как первые два случая были подтверждены в Гонконге.

На данный момент в Гонконге зарегистрировано три случая заражения штаммом "омикрон", заболевание ранее было выявлено у прибывших в Гонконг из Катара и Нигерии, также, вероятно, в карантинном отеле вирус передался приехавшему из Канады мужчине. Все трое были изолированы в специализированной больнице и проходят лечение.