Учения с участием кораблей Турции, Румынии, США и Украины прошли в Черном море

Семь военных кораблей ВМС Румынии, США, Турции и Украины провели учения в международных водах у румынского берега Черного моря.

Семь военных кораблей ВМС Румынии, США, Турции и Украины провели учения в международных водах у румынского берега Черного моря.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба минобороны Румынии.

В маневрах приняли участие румынский фрегат "Мэрэшешть", американские эсминец Porter, штабной корабль Mount Whitney и танкер John Lenthall, турецкий фрегат "Явуз", а также украинские десантный корабль "Юрий Олефиренко" и патрульный катер "Славянск".

Цель учений, согласно румынскому военному ведомству, - "укрепить способность реагирования НАТО в Черном море путем применения стандартных процедур альянса в кризисных ситуациях и повысить уровень взаимодействия между ВМС стран-участниц".

После завершения маневров американские военные корабли будут 12-14 ноября находиться в порту Констанца, где намечены встречи командующего 6-м флотом США, вице-адмирала Юджина Блэка с румынскими официальными военными представителями, отметило Минобороны.