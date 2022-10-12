Учения с использованием HIMARS в Японии отменили из-за отсутствия снарядов

Военно-морские силы США и наземные силы самообороны Японии провели совместные учения с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Совместные учения японских сухопутных сил и морской пехоты США с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS пришлось отменить из-за отсутствия снарядов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Nikkei.

По данным издания, минобороны Япония объясняет случившееся процедурными проблемами. Выяснилось, что снаряды не подвезли на остров Хоккайдо, где проходили маневры.

Отмену стрельб из HIMARS газета называет беспрецедентным событием в истории совместных учений. В тренировках на Хоккайдо были применены только принадлежащие японским войскам реактивные установки залпового огня MLRS (Multiple launch rocket system), которые по характеристикам схожи с HIMARS. В общей сложности было выпущено 24 реактивных снаряда.

Совместные учения, которые проходят на крупнейшем в Японии военном полигоне Яусубэцу, расположенном на востоке Хоккайдо, завершатся 14 октября. В общей сложности в них участвуют около 3,5 тыс. военнослужащих и конвертопланы MV-22 Osprey.