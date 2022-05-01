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Учения НАТО начались в девяти странах Европы

Учения НАТО начались в девяти странах Европы Международные военные учения Defender Europe и Swift Response 2022 с участием солдат НАТО и стран-партнеров начались в воскресенье.
Другие страны
1 мая 2022 г. 16:42
Учения НАТО начались в девяти странах Европы

Международные военные учения Defender Europe и Swift Response 2022 с участием солдат НАТО и стран-партнеров начались в воскресенье.

Как передает Report, об этом заявило министерство национальной обороны Польши.

Маневры будут проходить до 27 мая. "В учениях, которые проходят на территории Польши и восьми других стран, принимают участие 18 тыс. солдат более чем из 20 государств, в том числе около 7 тыс. солдат и 3 тыс. единиц техники на территории Польши", - проинформировало ведомство.

Как подчеркнули в Минобороны республики, это "циклические оборонные учения, которые не нацелены против какого-либо государства и не связаны с текущей геополитической ситуацией в регионе". Указывается, что главная цель организуемых Вооруженными силами США учений - повышение готовности и улучшение взаимодействия между союзниками и партнерами НАТО и США.

"Общие учения повышают безопасность восточного фланга и служат отработке, в соответствии с действующими в НАТО стандартами, процедур использования войск и их адаптации к новым вызовам современного поля боя и сдерживания потенциального агрессора", - указано в сообщении польского ведомства.

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