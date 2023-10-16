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Учеников лицея во Франции, где был убит учитель, эвакуировали после угрозы взрыва

Учеников лицея во Франции, где был убит учитель, эвакуировали после угрозы взрыва Все ученики и преподаватели лицея в коммуне Аррас, где на прошлой неделе был убит учитель литературы, были эвакуированы сразу после начала занятий из-за угрозы взрыва.
Другие страны
16 октября 2023 г. 13:52
Учеников лицея во Франции, где был убит учитель, эвакуировали после угрозы взрыва

Все ученики и преподаватели лицея в коммуне Аррас, где на прошлой неделе был убит учитель литературы, были эвакуированы сразу после начала занятий из-за угрозы взрыва.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что эвакуацию провели после анонимного сообщения о заложенной в учебном заведении бомбе. В настоящее время лицей оцеплен, на место происшествия вызваны саперы.

На территории Франции в настоящий момент введен уровень угрозы "опасность теракта". По распоряжению президента Франции Эмманюэля Макрона 7 тыс. военных будут задействованы для охраны порядка на улицах городов республики, что вдвое больше, чем обычно. Кроме того, министр образования Габриэль Атталь объявил об усилении мер безопасности в районе учебных заведений и сообщил, что около 1 тыс. сотрудников, отвечающих за предотвращение инцидентов и безопасность, будут направлены в школы. В некоторых департаментах у школ будут дежурить сотрудники полиции и жандармерии.

Такие меры были приняты после убийства учителя литературы Доминика Бернара в школе коммуны Аррас на севере страны, которое совершил 20-летний уроженец Ингушетии. До последнего времени он находился под наблюдением Главного управления внутренней безопасности. После нападения с ножом также был госпитализирован в тяжелом состоянии охранник школы, еще один учитель - в состоянии средней тяжести. К настоящему моменту в связи с нападением задержаны 11 человек.

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Версия на английском языке Students at French lyceum, where teacher was killed, evacuated after bomb threat

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