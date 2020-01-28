Ученые в Гонконге разработали вакцину против коронавируса - ФОТО

Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, однако потребуется длительное время для испытаний препарата.

Как передает Report, об этом сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.

"Мы уже создали вакцину, но потребуется длительное время для тестирования лекарства на животных", - заявил профессор Юэн Квок-Юнг.

По словам гонконгского профессора, тестирование на животных может занять месяцы, а клинические испытания на людях - по крайней мере еще один год.

Отмечается, что исследователи модифицировали вакцину против обычного гриппа, добавив к ней часть поверхностного антигена коронавируса. Таким образом, как пишет издание, новая вакцина может препятствовать и возникновению гриппа, и заболеванию коронавирусом, вызывающего пневмонию.