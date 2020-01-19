​Ученые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая

Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в исследовании Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона.

Оценка экспертов основана на численности населения города Ухань, где произошла вспышка, и данных об авиаперелетах пассажиров. В городе проживают около 19 млн человек, а через международный аэропорт ежедневно путешествуют около 3,4 тыс. иностранцев.

Специалисты также указали, что симптомы проявляются не сразу после заражения, инкубационный период длится 5–6 дней. По мнению врачей, «паниковать пока рано», но поводы для беспокойства есть.

В то же время, по данным властей Китая, по состоянию на 5 января число заболевших неизвестной формой пневмонии составило 59 человек. Еще три случая заражения выявили в Таиланде и Японии.

17 января стало известно о смерти от коронавируса второго человека в Ухани. Первый заболевший скончался 11 января.

В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани. В январе причиной заболевания назвали новый вид коронавируса.