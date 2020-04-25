Ученые предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, насколько вероятна вторая волна коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, он отметил, что по всем признакам вирус "пришел надолго" и хотя к лету заболеваемость, скорее всего, снизится, осенью число зараженных снова может вырасти. По словам специалиста, для настоящей борьбы с коронавирусом необходима вакцина.

"Но и после изобретения вакцины и прививок он останется с нами. Правда, будет уже не такой опасный", - заключил Альштейн.

В Америке также готовятся ко второй волне коронавируса этой осенью, причем считается, что она будет разрушительнее, чем первая. Об этом в интервью The Washington Post говорит директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.

"Пока государства надеются начать восстанавливать свои экономики, на подходе вторая волна коронавируса, которая будет гораздо более страшной этой, поскольку она, скорее всего, совпадет с началом сезона гриппа", - отметил он.

Наличие двух одновременных вспышек респираторных заболеваний создаст невообразимую нагрузку на систему здравоохранения. Редфилд сказал также, что чиновники должны использовать ближайшие месяцы для подготовки к тому, что ждет их впереди. Они должны разъяснять важность дальнейшего соблюдения социального дистанцирования, а также значительно расширить свои возможности по выявлению инфицированных с помощью тестирования и обнаружить всех, с кем они взаимодействуют, с помощью отслеживания контактов. Это предотвратит появление новых случаев заболевания, которые могут перерасти в более крупные вспышки.