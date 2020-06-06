Ученые нашли препарат, способный помочь при лечении COVID-19 - ФОТО

Прием недорогого препарата фамотидина может влиять на улучшение результатов лечения пациентов с COVID-19, которым не требуется госпитализация.

Как передает Report, к такому выводу пришла группа ученых, чье исследование опубликовано в журнале Gut.

Его участниками стали десять пациентов с коронавирусной инфекцией, которые принимали фамотидин во время болезни. Этот препарат используется против изжоги. Специалисты оценивали тяжесть пяти основных признаков заболевания: кашель, одышку, усталость, головную боль, потерю вкуса и обоняния.

Подчеркивается, что чаще всего пациенты принимали дозу 80 миллиграмм препарата три раза в день в среднем в течение 11 дней (диапазон: 5-21 день).

"Фамотидин хорошо переносился", - говорится в исследовании.

Все десять пациентов сообщили, что после начала приема фамотидина их самочувствие стало улучшаться. Суммарная оценка симптомов значительно улучшилась в течение первых 24 часов.

При этом исследователи обратили внимание, что подтвердить эффективность приема фамотидина не представляется возможным из-за недостаточности имеющихся данных.