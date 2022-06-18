Учебные стрельбы во Франции вызвали пожар на полигоне

Артиллерийские учебные стрельбы в департаменте Вар (юго-восток Франции) вызвали возгорание растительности, которое распространилось на площади около 200 га на полигоне в районе крупной военной базы.
Как уточнил телеканал, сигнал о возгорании поступил в субботу утром. Сообщается, что "возгорание растительности началось после учебных стрельб", борьбу с огнем затрудняет возможное наличие на полигоне взрывоопасных предметов.
По данным телеканала, чтобы не подвергать опасности пожарных, огонь тушат четыре пожарных самолета. Недалеко от места возгорания "были обнаружены два стада овец, которые пожарные уводят в безопасное место".
В общей сложности с огнем борются 95 пожарных и военнослужащих, "которые стараются не позволить огню выйти за территорию полигона".