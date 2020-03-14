​Учебные заведения Египта закроют на двухнедельный карантин

Египетские школы и университеты закроются на двухнедельный карантин с 15 марта из-за коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель администрации египетского президента Бассам Рады в Facebook.

"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси провел встречу с главой совета министров и в соответствии с всеобъемлющим государственным планом по борьбе с возможными последствиями нового коронавируса дал указание о приостановке учебного процесса в университетах и школах на две недели, начиная с воскресенья, 15 марта 2020 года", - говорится в заявлении.

Помимо этого, Бассам Рады сообщил о выделении президентом Египта 100 миллиардов египетских фунтов (более 6 миллиардов долларов США) на реализацию вышеупомянутого госплана.