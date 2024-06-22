Участвовавший в операции в Красном море авианосец США возвращается в Штаты

Авианосец США USS D.Eisenhower получил приказ о возвращении из Красного моря обратно в США.
Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на военно-морской институт США.
Сообщается, что авианосец прибудет в Норфолк, в штате Вирджиния, после восьмимесячного участия в боевых действиях.
В докладе сообщается, что место нынешнего авианосца займет находящееся в Тихом океане судно USS Theodore Roosevelt.
Отметим, что 31 мая поступило сообщение об атаке хуситов на боевое судно США и его поражении.