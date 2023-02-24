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Участок улицы напротив здания посольства РФ в Лондоне переименовали в Киев-роуд

Участок улицы напротив здания посольства РФ в Лондоне переименовали в Киев-роуд Участок улицы Бейсуотер-роуд, расположенный напротив здания консульского отдела посольства России в Лондоне, был переименован в Киев-роуд. В связи с годовщиной начала боевых действий в Украине будет произведена замена табличек с названием улицы.
Другие страны
24 февраля 2023 г. 17:25
Участок улицы напротив здания посольства РФ в Лондоне переименовали в Киев-роуд

Участок улицы Бейсуотер-роуд, расположенный напротив здания консульского отдела посольства России в Лондоне, был переименован в Киев-роуд. В связи с годовщиной начала боевых действий в Украине будет произведена замена табличек с названием улицы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает совет лондонского района Вестминстер.

Глава совета Адам Хаг еще в мае заявил о намерении переименовать одну из улиц района в знак солидарности с Украиной. Как отмечается в заявлении совета, это было сделано по просьбе представителей украинской общины Вестминстера. Участок улицы длиной около 25 м получил название Kyiv Road - в написании, соответствующем произношению названия города на украинском языке.

"Это лишь небольшой участок дороги, но мы хотим показать народу Украины, что в нашем городе не забывают о борьбе, которую он ведет, - сказал Хаг. - Топонимы по всему Лондону меняли много десятилетий, чтобы отметить важные моменты в истории или роль тех или иных фигур, так что Киев-роуд - часть этой древней традиции".

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