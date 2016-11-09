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    Участок на президентских выборах в США эвакуировали из-за дыма от жарившихся тостов

    Сработали датчики пожара

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Несколько случаев эвакуации избирателей с участков для голосования были зафиксированы в ходе проходящих в США выборах нового президента.

    Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ.

    Так, в округе Санта Клара штата Калифорния сотрудники вынуждены были эвакуировать голосовавших из-за прозвучавшего сигнала пожарной тревоги. Как выяснилось позднее, датчики пожара сработали на дым от жарившихся тостов. Однако голосование было приостановлено на час.

    В Штате Род-Айленд была проведена эвакуация на участке в городе Провиденсе из-за забытого одним из избирателей рюкзака. Выборы также были прерваны.

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