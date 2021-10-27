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Главы стран ВАС призвали облегчить передвижение вакцинированным от COVID-19

Главы стран ВАС призвали облегчить передвижение вакцинированным от COVID-19 Участники Восточноазиатского саммита (ВАС) призвали начать пересмотр введенных из-за пандемии коронавируса ограничительных мер для вакцинированных от COVID-19 путешественников в целях восстановления туризма.
Другие страны
27 октября 2021 г. 20:35
Главы стран ВАС призвали облегчить передвижение вакцинированным от COVID-19

Участники Восточноазиатского саммита (ВАС) призвали начать пересмотр введенных из-за пандемии коронавируса ограничительных мер для вакцинированных от COVID-19 путешественников в целях восстановления туризма.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в принятой по итогам саммита декларации.

"Решили призвать страны-участницы ВАС рассмотреть возможность пересмотра своих соответствующих мер по охране здоровья на границах, принятых в результате COVID-19, для вакцинированных путешественников, уделяя должное внимание справедливости, равноправию, науке и недискриминации с целью облегчения трансграничных поездок безопасным и постепенным образом", - отмечается в декларации.

Главы участвующих в саммите стран также договорились обсудить возможность взаимного признания медицинских сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Участники саммита намерены изучить "возможности совместных действий по содействию восстановлению отраслей, связанных с туризмом, включая безопасное открытие новых и существующих направлений, улучшение инфраструктуры, продвижение цифровой трансформации туризма и разработку инновационных туристических и связанных с туризмом продуктов".

Восточноазиатский саммит – площадка диалога лидеров стран АТР по широкому кругу вопросов региональной повестки дня. Она образована в 2005 году для развития сотрудничества стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ее диалоговых партнеров: России, США, Китая, Республики Корея, Японии, Индии, Австралии и Новой Зеландии.

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Версия на азербайджанском языке Şərqi Asiya Sammitinin iştirakçıları koronavirusla bağlı məhdudiyyətləri yüngülləşdirməyə qərar veriblər

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