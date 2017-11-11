Участники Транстихоокеанского партнерства сменили название объединения

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Одиннадцать стран соглашения о формировании Транстихоокеанского партнерства договорились сменить название будущего формирования на "Всестороннее, прогрессивное Транстихоокеанское партнерство". Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги.

"Всестороннее означает, что соглашение будет покрывать не только торговлю, но и инвестиции, защиту интеллектуальной собственности и прочее. Прогрессивное означает, что объединение будет самым передовым по сравнению с другими существующими в мире", - пояснил министр.

Соглашение о формировании ТТП после семи лет переговоров было заключено в феврале прошлого года. Участниками этой крупнейшей региональной зоны свободного движения товаров, услуг, капиталов и технологий должны были стать 12 стран: Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили, Япония и США. Однако новый хозяин Белого дома Дональд Трамп сразу после вступления в должность объявил, что Соединенные Штаты отказываются от ТТП, посчитав, что соглашение дает необоснованные выгоды конкурентам и не в полной мере учитывает американские интересы. В результате число его участников сократилось до 11.