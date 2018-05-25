Участники соглашения по Ирану будут стремиться сохранить сделку

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Оставшиеся участники соглашения по Ирану на заседании комиссии подтвердили свою приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и буду стремиться к сохранению сделки. Как передает Report, об этом заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Очередное заседание комиссии прошло в пятницу в Вене впервые без участия США.

"Подтвердили. Сказали, что привержены. Сегодня их представители говорили о том, что в рамках возможного они будут выполнять договоренности и стремиться к сохранению сделки", — сказал российский постпред по итогам заседания комиссии.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.