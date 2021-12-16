Шольц: Участники саммита ЕС подчеркнут непреложность принципа нерушимости границ в Европе

Участники саммита ЕС в Брюсселе в свете ситуации вокруг Украины подчеркнут, что принцип нерушимости границ является основой мира в Европе. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по прибытии на встречу.

Участники саммита ЕС в Брюсселе в свете ситуации вокруг Украины подчеркнут, что принцип нерушимости границ является основой мира в Европе. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по прибытии на встречу.

"Важно также будет обсудить сложную ситуацию Украины, вопрос, что происходит с передвижениями [российских] войск вдоль границы. В этой связи мы сегодня здесь еще раз подчеркнем, что принцип нерушимости границ является одной из важнейших основ мира в Европе, что мы вместе будем делать все для того, чтобы они действительно не нарушались", - сказал Шольц, для которого нынешний саммит ЕС станет первым на посту главы германского правительства.