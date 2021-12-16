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Шольц: Участники саммита ЕС подчеркнут непреложность принципа нерушимости границ в Европе

Шольц: Участники саммита ЕС подчеркнут непреложность принципа нерушимости границ в Европе Участники саммита ЕС в Брюсселе в свете ситуации вокруг Украины подчеркнут, что принцип нерушимости границ является основой мира в Европе. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по прибытии на встречу.
Другие страны
16 декабря 2021 г. 13:38
Шольц: Участники саммита ЕС подчеркнут непреложность принципа нерушимости границ в Европе
Олаф Шольц

Участники саммита ЕС в Брюсселе в свете ситуации вокруг Украины подчеркнут, что принцип нерушимости границ является основой мира в Европе. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по прибытии на встречу.

"Важно также будет обсудить сложную ситуацию Украины, вопрос, что происходит с передвижениями [российских] войск вдоль границы. В этой связи мы сегодня здесь еще раз подчеркнем, что принцип нерушимости границ является одной из важнейших основ мира в Европе, что мы вместе будем делать все для того, чтобы они действительно не нарушались", - сказал Шольц, для которого нынешний саммит ЕС станет первым на посту главы германского правительства.

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Версия на английском языке Scholz says EU summit participants will emphasize importance of principle of inviolability of borders in Europe

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