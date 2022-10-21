Участники саммита ЕС осудили диверсию на "Северном потоке"

Европейский союз категорически осуждает диверсии против объектов критической инфраструктуры, включая трубопроводы "Северного потока".

Европейский союз категорически осуждает диверсии против объектов критической инфраструктуры, включая трубопроводы "Северного потока".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу итоговом заявлении саммита ЕС.

"Европейский союз категорически осуждает диверсии против объектов критической инфраструктуры, включая трубопроводы "Северного потока". ЕС даст единый и решительный ответ на любые попытки разрушения критической инфраструктуры или иные гибридные действия", - говорится в документе.

В нем также содержится призыв ко всем странам ЕС прилагать "совместные усилия для повышения устойчивости критической инфраструктуры".