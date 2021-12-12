Участники референдума в Новой Каледонии отклонили идею независимости от Франции

Большинство жителей Новой Каледонии отвергли проект независимости этой заморской территории Франции.

Большинство жителей Новой Каледонии отвергли проект независимости этой заморской территории Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье телеканал BFM со ссылкой на предварительные итоги голосования.

В сообщении отмечается, что "победу на референдуме одержали противники независимости". Телеканал намерен сообщить полные результаты голосования после окончательного подсчета.

Отметим, что состоявшийся референдум стал уже третьим таким голосованием за последние годы на архипелаге в юго-западной части Тихого океана. Его итоги подтвердили результаты предыдущих плебисцитов в 2018 и 2020 годах. На этот раз отличительной чертой стала относительно низкая явка избирателей. По предварительным данным, в голосовании приняли участие почти вдвое меньше жителей архипелага, чем год назад. Тогда явка составила 85,6%.