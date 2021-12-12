О нас
Report Georgia
Аудио новости

Участники референдума в Новой Каледонии отклонили идею независимости от Франции

Участники референдума в Новой Каледонии отклонили идею независимости от Франции Большинство жителей Новой Каледонии отвергли проект независимости этой заморской территории Франции.
Другие страны
12 декабря 2021 г. 15:18
Участники референдума в Новой Каледонии отклонили идею независимости от Франции

Большинство жителей Новой Каледонии отвергли проект независимости этой заморской территории Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье телеканал BFM со ссылкой на предварительные итоги голосования.

В сообщении отмечается, что "победу на референдуме одержали противники независимости". Телеканал намерен сообщить полные результаты голосования после окончательного подсчета.

Отметим, что состоявшийся референдум стал уже третьим таким голосованием за последние годы на архипелаге в юго-западной части Тихого океана. Его итоги подтвердили результаты предыдущих плебисцитов в 2018 и 2020 годах. На этот раз отличительной чертой стала относительно низкая явка избирателей. По предварительным данным, в голосовании приняли участие почти вдвое меньше жителей архипелага, чем год назад. Тогда явка составила 85,6%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Землетрясение произошло у берегов Новой Зеландии
Землетрясение произошло у берегов Новой Зеландии
12 декабря 2021 г. 14:16
В результате взрыва газа дом обрушился в Сицилии, есть погибшие
ВидеоВ результате взрыва газа дом обрушился в Сицилии, есть погибшие
12 декабря 2021 г. 13:07
Премьер Израиля отправится с первым официальным визитом в ОАЭ
Премьер Израиля отправится с первым официальным визитом в ОАЭ
12 декабря 2021 г. 13:04
Байден пригрозил России отправкой войск в Восточную Европу
Байден пригрозил России отправкой войск в Восточную Европу
12 декабря 2021 г. 10:31
Из-за вызванного торнадо обрушения склада Amazon погибли шестеро
Из-за вызванного торнадо обрушения склада Amazon погибли шестеро
12 декабря 2021 г. 09:42
Число жертв торнадо может значительно превысить 100
Число жертв торнадо может значительно превысить 100
12 декабря 2021 г. 09:23
Госдеп США одобрил военный контракт с Грецией на $9,4 млрд
Госдеп США одобрил военный контракт с Грецией на $9,4 млрд
12 декабря 2021 г. 07:28
Кисида стал первым за 10 лет премьером Японии, переехавшим в официальную резиденцию
Кисида стал первым за 10 лет премьером Японии, переехавшим в официальную резиденцию
12 декабря 2021 г. 07:05
Дубай стал первым в мире безбумажным кабинетом министров
Дубай стал первым в мире безбумажным кабинетом министров
12 декабря 2021 г. 06:23
В Австрии десятки тысяч человек вышли на акцию протеста
В Австрии десятки тысяч человек вышли на акцию протеста
12 декабря 2021 г. 05:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi