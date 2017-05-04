Участники переговоров в Астане подписали документ о создании зон безопасности в Сирии

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Астане участники переговоров по урегулированию сирийского конфликта подписали меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отметим, что меморандум был подписан между странами-гарантами перемирия - Россией, Турцией и Ираном, и сирийской оппозицией.

Меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии предполагает создание вдоль них безопасных районов для предотвращения прямого военного противостояния.

"Вдоль границ районов деэскалации предусматривается создание безопасных районов для предотвращения инцидентов и прямых боестолкновений между конфликтующими сторонами", - говорится в тексте документа.

Наряду с этим, страны-гаранты перемирия обязуются в течение пяти дней после подписания меморандума создать рабочую группу для осуществления создания зон деэскалации.

Ожидается также, что очередная встреча высокого уровня по Сирии в Астане состоится в середине июля. Ей будут предшествовать консультации экспертов.