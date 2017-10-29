Участники нападения на гостиницу в Могадишо задержаны

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы задержали участников нападения на гостиницу в Могадишо, в результате которого погибли более 20 человек.

Как передает Report, об этом министр информации Сомали Абдирахман Осман написал в Twitter.

«Службы безопасности подтверждают, что трое из пяти террористов, атаковавших гостиницу Nasa Hablod 2, находятся под стражей. Двое других были смертниками», — написал он в Twitter.

Агентство «Синьхуа» со ссылкой на полицию сообщает, что число погибших при взрыве возросло до 25, пострадали не менее 30 человек.

28 октября смертник взорвал начинённый взрывчаткой автомобиль у гостиницы, расположенной возле президентского дворца в Могадишо. Чуть позже неподалёку произошёл ещё один взрыв.