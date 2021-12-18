Участники консультаций в Вене пришли к согласию по тексту о ядерных вопросах

Участники переговоров с Ираном в Вене пришли к общему пониманию относительно текста, касающегося вопросов по атому.

Участники переговоров с Ираном в Вене пришли к общему пониманию относительно текста, касающегося вопросов по атому.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу сотрудник Госдепартамента высокого ранга на спецбрифинге.

"Вторая составляющая скромного прогресса - это тот факт, что благодаря дипломатии Евросоюза у нас теперь, в частности, есть общее понимание относительно того, каким будет текст, который сможет послужить основой для переговоров по ядерным вопросам", - сказал он.

Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке в Вене оказался "лучше, чем мог быть, но хуже, чем должен был быть". Такую оценку дал представитель Госдепа.

"Если бы мне нужно было подвести итоги второй части седьмого раунда, который только что завершился, то я бы сказал, что это было лучше, чем могло бы быть, но хуже, чем должно было быть, что оставляет нас в положении неопределенности касательно того, сможем ли мы достичь того, что нужно, за то короткое время, которое у нас осталось", - сказал чиновник.

Госдепартамент полагает, что очередной раунд переговоров в Вене по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе может начаться до конца года, американская сторона готова к этому.

"Сможем ли мы возобновить (переговоры) до конца года? Конечно... Мы готовы продолжать", - подчеркнул дипломат. Он добавил, что такого же мнения придерживаются и участники формата "пять плюс один" (Россия, Британия, Китай, Франция и Германия) по иранской ядерной программе.

Президент США Джо Байден отдает предпочтение дипломатии при решении ядерной проблемы Ирана, но изучит иные варианты в случае ее провала, заявил представитель Госдепа.

"Президент Байден дал ясно понять, что он не допустит того, чтобы Иран заполучил ядерное оружие, и, безусловно, считает дипломатию предпочтительным и первым вариантом, а все остальные варианты будут рассмотрены, если этот не будет иметь успеха", - отметил дипломат.

Представители США и Ирана пока не достигли взаимопонимания относительно того, какие американские санкции могли бы быть сняты в рамках потенциальных договоренностей.

"Мы пока еще не на этом этапе. Это не потому, что мы этого не желаем", - сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос о том, есть ли уже между сторонами определенность по указанному вопросу.

Иран понимает, где пролегает та граница, после пересечения которой США не вернутся к ядерной сделке с ним, считают в Госдепе.

"Мы вполне уверены, что Иран понимает, что нас беспокоит,... в какой момент они перейдут черту", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сообщил ли Вашингтон Тегерану, что "является гранью", после которой США скажут, что СВПД восстановить нельзя.