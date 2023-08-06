Участники консультаций в Джидде продолжат обмен мнениями по урегулированию в Украине

Участники состоявшихся в саудовском городе Джидда переговоров, направленных на поиск путей урегулирования конфликта в Украине, условились продолжить консультации и обмен мнениями.

Участники состоявшихся в саудовском городе Джидда переговоров, направленных на поиск путей урегулирования конфликта в Украине, условились продолжить консультации и обмен мнениями.

Как передает Report , об этом сообщило Саудовское агентство печати.

Как отмечается, "участники согласились с важностью продолжения международных консультаций и обмена мнениями таким образом, чтобы это способствовало выработке общей позиции, прокладывающей путь к миру" в Украине. Они также отметили важность учета "позитивных мнений и предложений", которые обсуждались на встрече в Джидде.

По информации агентства, в консультациях приняли участие советники по национальной безопасности и представители более чем 40 стран и международных организаций, в том числе Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Катара, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Турции, Украины, Франции, Чили и ООН.

Переговоры являются продолжением усилий премьер-министра и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по урегулированию украинского кризиса, которые он предпринимает с марта 2022 года, отмечает агентство. Россия приглашение на эту встречу не получила.