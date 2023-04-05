Участники конференции за мир без ядерного оружия в Токио обсудили важность ДНЯО

Участники второй по счету конференции Международной группы за мир без ядерного оружия (IGEP) в ходе двухдневного совещания в Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду МИД Японии.

Участники второй по счету конференции Международной группы за мир без ядерного оружия (IGEP) в ходе двухдневного совещания в Токио обсудили важность сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).



Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду МИД Японии.

"На заседании участники обсудили важность сохранения и укрепления режима ДНЯО в свете нынешней крайне сложной обстановки в сфере безопасности", - отмечается в сообщении. В частности, в ходе нее с обращениями выступили премьер-министр Японии Фумио Кисида и глава МИД Ёсимаса Хаяси.

По словам Хаяси, результаты дискуссии будут учтены в преддверии саммита Группы семи (G7), который пройдет в Хиросиме в мае, а также встречи глав внешнеполитических ведомств "семерки" в Каруидзаве в апреле. "Мы отправим мощный сигнал с целью реализации мира без ядерного оружия", - отметил глава МИД Японии.

Первая конференция IGEP, инициатором которой выступила японская сторона, прошла в Хиросиме 10-11 декабря 2022 года. В ней по видеосвязи, в частности, принял участие бывший президент США Барак Обама, который призвал стремиться к миру без ядерного оружия. В 2016 году он стал первым действующим президентом США, посетившим Хиросиму. Там он встретился с жителями города, пережившими ядерный удар, и побывал в Музее мира.