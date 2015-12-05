Участники конференции ООН в Париже согласовали базу будущего соглашения

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Представители 195 стран, участвующих в конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP21), подготовили документ, который послужит базой для Парижского договора, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Теперь документ будет передан для обсуждения на министерском уровне, которое начнется на будущей неделе. Ожидается, что уже в понедельник министры примут эстафету в работе над документом.

Конференция COP21 проходит в Париже с 30 ноября по 11 декабря.