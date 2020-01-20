​Участники конференции по Ливии в Берлине приняли совместное заявление

Участники международной конференции по Ливии приняли совместное заявление и призвали к прекращению всех военных передвижений на территории страны, в том числе в рамках оказания сторонам конфликта непосредственной помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в принятом в воскресенье итоговом документе международной конференции по Ливии в Берлине.

"Мы призываем к прекращению всех военных передвижений сторонами конфликта или в рамках оказания сторонам конфликта непосредственной помощи на всей территории Ливии с самого начала процесса прекращения огня", - отмечается в документе.

Участники конференции также призвали осуществить "способствующие укреплению доверия меры, такие как обмен пленными".