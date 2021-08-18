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Участники акции протеста в Риге требуют смены власти

Участники акции протеста в Риге требуют смены власти Несколько тысяч человек участвуют в акции протеста в центре Риги против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации
Другие страны
18 августа 2021 г. 21:51
Участники акции протеста в Риге требуют смены власти

Несколько тысяч человек участвуют в акции протеста в центре Риги против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Акция протеста началась с шествия по Старой Риге, в ходе которого участники возложили цветы к памятнику Свободы, после чего проследовали к Президентскому замку, где начался митинг. Бывший министр экономики и экс-министр сообщения Латвии Айнарс Шлесерс, который шел во главе колонны, заявил, что целью акции является ненасильственная смена власти.

"Люди, которые сидят в нашем правительстве, должны уйти в прошлое, это наша главная цель, - сказал он. - Мы начали революцию и свержение власти, но мирным путем".

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Версия на азербайджанском языке Riqada etirazçılar hökumətin dəyişməsini tələb ediblər

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