Участники акции протеста в Париже призывают к отставке Макрона

Акция на фоне десятой общенациональной забастовки против уже принятой правительством пенсионной реформы началась в Париже по призыву профсоюзов, в ней принимают участие несколько десятков тысяч человек

Акция на фоне десятой общенациональной забастовки против уже принятой правительством пенсионной реформы началась в Париже по призыву профсоюзов, в ней принимают участие несколько десятков тысяч человек.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, демонстранты скандируют лозунги "Не трогайте наши пенсии", "Макрон, уходи".

Колонна демонстрантов стартовала от площади Республики, а завершиться шествие должно на площади Нации.

Сегодня во Франции проходит десятая по счету национальная акция протеста против повышения пенсионного возраста. Люди продолжают выходить на улицы, зная, что власти страны провели реформу силой, несмотря на протесты профсоюзов, неодобрение населения и отсутствие поддержки депутатов.