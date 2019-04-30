Участницу конкурса "Мисс Франции" раздавил трактор

Участница конкурса красоты "Мисс Франции" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла.

Как передает Report, об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.

Трагедия произошла, когда 22-летняя девушка каталась на велосипеде с другом недалеко от города Вошет в регионе Луар. На дорогу неожиданно выехал автомобиль. Роллан попыталась свернуть, но попала под проезжающий мимо трактор.

У девушки остановилось сердце до того, как ее доставили в больницу. Остальные участники инцидента не пострадали.