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Участницу конкурса "Мисс Франции" раздавил трактор

Участницу конкурса "Мисс Франции" раздавил трактор

Участница конкурса красоты "Мисс Франции" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. 

Как передает Report, об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré. 

Трагедия произошла, когда 22-летняя девушка каталась на велосипеде с другом недалеко от города Вошет в регионе Луар. На дорогу неожиданно выехал автомобиль. Роллан попыталась свернуть, но попала под проезжающий мимо трактор.

У девушки остановилось сердце до того, как ее доставили в больницу. Остальные участники инцидента не пострадали.

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