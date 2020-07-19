О нас
Report Georgia

Участки для голосования на выборах в парламент открылись в Сирии

Участки для голосования на выборах в парламент открылись в Сирии Свыше 7 тыс. участков для голосования на выборах в Народный совет - однопалатный парламент - открылись в 07:00 в Дамаске и других городах и населенных пунктах Сирийской Арабской Республики (САР).
Другие страны
19 июля 2020 г. 08:41
Участки для голосования на выборах в парламент открылись в Сирии

Свыше 7 тыс. участков для голосования на выборах в Народный совет - однопалатный парламент - открылись в 07:00 в Дамаске и других городах и населенных пунктах Сирийской Арабской Республики (САР).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, борьбу за 250 парламентских мест ведут 1 656 кандидатов, в том числе 200 женщин. Согласно прогнозам, состав законодательного органа страны обновится более чем на 50% по итогам голосования.

Фаворитом выступает блок "Национальное единство", победивший на выборах в 2016 году. В его список включены 166 членов правящей Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ) и 17 кандидатов от союзных с ней организаций из Прогрессивного национального фронта (ПНФ). Генеральным секретарем ПАСВ является президент Б.Асад.

Отметим, что впервые с 2011 года голосование проводится в большинстве сирийских регионов. Для жителей Идлиба и пограничных районов с Турцией, находящихся вне контроля правительственных сил, созданы свыше 70 участков для голосования в соседних провинциях Алеппо, Латакия и Хама. Еще 96 участков выделены для жителей провинции Ракка.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Ким Чен Ын обсудил боеготовность армии КНДР
Ким Чен Ын обсудил боеготовность армии КНДР
19 июля 2020 г. 07:11
В США число жертв COVID-19 превысило 140 тысяч человек
В США число жертв COVID-19 превысило 140 тысяч человек
19 июля 2020 г. 07:02
Министр торговли США попал в больницу
Министр торговли США попал в больницу
19 июля 2020 г. 05:57
В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19
В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19
19 июля 2020 г. 04:33
Неизвестные напали на автомобиль замминистра безопасности Сомали
Неизвестные напали на автомобиль замминистра безопасности Сомали
19 июля 2020 г. 03:24
Новая вспышка COVID-19 зафиксирована на западе Китая
Новая вспышка COVID-19 зафиксирована на западе Китая
19 июля 2020 г. 03:01
Гутерриш: 26 человек владеют половиной всех богатств планеты
Гутерриш: 26 человек владеют половиной всех богатств планеты
19 июля 2020 г. 01:45
В Израиле выявили более 1700 новых случаев COVID-19
В Израиле выявили более 1700 новых случаев COVID-19
19 июля 2020 г. 00:08
Два солдата погибли при атаке неизвестных в Колумбии
Два солдата погибли при атаке неизвестных в Колумбии
18 июля 2020 г. 23:35
Ряд обязанностей эмира Кувейта временно будет исполнять наследный принц
Ряд обязанностей эмира Кувейта временно будет исполнять наследный принц
18 июля 2020 г. 23:01

Последние новости

08:54
План восстановления Европы находится под огнем критики Финансы
08:48
В Великобритании выделили шесть форм COVID-19 Здравоохранение
08:41
Участки для голосования на выборах в парламент открылись в Сирии Другие страны
07:52
"Милан" разгромил "Болонью" в матче Cерии А Футбол
07:11
Ким Чен Ын обсудил боеготовность армии КНДР Другие страны
07:02
В США число жертв COVID-19 превысило 140 тысяч человек Другие страны
05:57
Министр торговли США попал в больницу Другие страны
05:00
Лидеры ЕС вновь не смогли достичь соглашения по бюджету Финансы
04:33
В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19 Другие страны
04:18
Может ли коронавирус распространиться после укуса комаров? Здравоохранение
03:40
ВидеоАрестованы причинившие вред Милли Меджлису лица Происшествия
03:24
Неизвестные напали на автомобиль замминистра безопасности Сомали Другие страны
03:11
"Арсенал" вышел в финал Кубка Англии по футболу Футбол
03:01
Новая вспышка COVID-19 зафиксирована на западе Китая Другие страны
01:45
Гутерриш: 26 человек владеют половиной всех богатств планеты Другие страны
Вся новостная лента