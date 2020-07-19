Участки для голосования на выборах в парламент открылись в Сирии

Свыше 7 тыс. участков для голосования на выборах в Народный совет - однопалатный парламент - открылись в 07:00 в Дамаске и других городах и населенных пунктах Сирийской Арабской Республики (САР).

Свыше 7 тыс. участков для голосования на выборах в Народный совет - однопалатный парламент - открылись в 07:00 в Дамаске и других городах и населенных пунктах Сирийской Арабской Республики (САР).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, борьбу за 250 парламентских мест ведут 1 656 кандидатов, в том числе 200 женщин. Согласно прогнозам, состав законодательного органа страны обновится более чем на 50% по итогам голосования.

Фаворитом выступает блок "Национальное единство", победивший на выборах в 2016 году. В его список включены 166 членов правящей Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ) и 17 кандидатов от союзных с ней организаций из Прогрессивного национального фронта (ПНФ). Генеральным секретарем ПАСВ является президент Б.Асад.

Отметим, что впервые с 2011 года голосование проводится в большинстве сирийских регионов. Для жителей Идлиба и пограничных районов с Турцией, находящихся вне контроля правительственных сил, созданы свыше 70 участков для голосования в соседних провинциях Алеппо, Латакия и Хама. Еще 96 участков выделены для жителей провинции Ракка.