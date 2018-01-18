Учащаяся канадской школы ранила ножом сверстницу и сотрудницу учебного заведения

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В канадском городе Пикеринг подросток с ножом напала на свою сверстницу и сотрудницу школы.

Как передает Report об этом сообщает Global News.

Отмечается, что инцидент произошёл в результате разгоревшейся между двумя 16-летними девочками ссоры. Сотрудница учебного заведения попыталась разнять их, но в итоге тоже была ранена.

По данным телеканала, пострадавшая в результате конфликта подросток была госпитализирована с ранениями, которые не представляют угрозы её жизни, а пытавшаяся прекратить драку женщина получила лёгкие травмы и медики оказали ей помощь на месте.

Прибывшие в школу сотрудники полиции задержали нападавшую. Она находится под стражей.