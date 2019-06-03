Убийцей бывшего ефрейтора спецназа России оказался армянин - ВИДЕО

Убийцей бывшего ефрейтора спецназа ГРУ России Никиты Белянкина оказался шашлычник, выходец из Армении Григор Оганян, cообщает Report со ссылкой на Telegram-канал “112”. Отмечается, что Оганян утром 2 июня вылетел в Ереван. В аэропорт предполагаемый преступник отправился сразу после драки в пивной.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух участников драки, в результате которой был убит Белянкин. На допросе задержанные сообщили, что после произошедшего купили убийце билет на самолет до Армении. Они добавили, что инцидент в баре подмосковного поселка случился на почве межнационального конфликта, который разгорелся после того, как туда зашли двое местных жителей.

Когда все участники конфликта вышли на улицу, происходящее увидел Никита Белянкин. Он вступился за мужчин, которых избивали, после чего на него напали и ударили ножом в грудь.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”.