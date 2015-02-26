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    ​Убиты несколько лидеров группировки ИГИЛ

    О состоянии здоровья Абубекира аль-Багдади ничего не сообщается

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В результате авиаударов, нанесенных США и коалиционными силами по позициям ИГИЛ в поселке аль-Гаим на границе Ирака и Сирии, погибли несколько лидеров группировки ИГИЛ.

    Как отмечает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в это самое время лидер группировки Абубекир аль-Багдади также находился в данном регионе.

    Пока нет сведений о его судьбе: ранен ли он, остался ли жив, или погиб. 

    В сообщении говорится, что в результате операции, проведенной силами коалиции на территориях, подконтрольных ИГИЛ, убиты 17 террористов и 29 ранены. 

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