​Убиты братья, подозреваемые в совершении теракта во Франции

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Франции провели операцию по спасению женщины, взятой в заложницы на юго-востоке страны.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал NTV, во время операции были убиты подозреваемые в совершении теракта братья Шариф и Саид Куаши, а женщина-заложница освобождена.

Напомним, что президент Франции Франсуа Олланд объявил о трехдневном национальном трауре в память о жертвах нападения на сатирический журнал "Charlie Hebdo", в результате которого погибли 12 человек, 11 человек получили ранения.