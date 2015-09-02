​Убиты 70 боевиков террористической организации ИГ

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В провинции Анбар в Ираке между армейскими силами страны и боевиками террористической организации "Исламское государство" произошло столкновение, в результате чего были убиты 70 боевиков и захвачено 12 единиц техники, сообщает Report cо ссылкой на Anadolu.

Командир 7-го отряда Иракской армии Нуман Абдулзубей сообщил, что силы безопасности дали отпор нападению боевиков на район Хадисе, расположенный в 160 км западнее административного центра Анбара, города Рамади, в результате чего 70 боевиков были убиты и захвачены 12 транспортных средств, предназначенных для передвижения тяжелого оружия.

Помимо этого, как сообщил пресс-секретарь местной власти Анбара Ийд Аммаш, в 310 км западнее от города Рамадан в Ар-Ратба были освобождены захваченные боевиками ИГ несколькими днями ранее 230 человек.

Аммаш отметил, что захваченные граждане были привязаны к электрическим столбам, подвергались пыткам и оскорблениям, после освобождения некоторые из них были доставлены в больницы.