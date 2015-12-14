Убит командир отряда спецназначения Саудовской Аравии

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ На юго-западе Йемена хуситами убит командующий отрядом специального назначения Саудовской Аравии Абдуллах ас-Сейхан.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявили представители йеменского правительства.

Согласно информации, коалиционные силы, куда входят и отряды спецназначения Саудовской Аравии, во время проведения операции в регионе Зуба были подвергнуты ракетному обстрелу со стороны мятежников. В результате этого обстрела наряду с Абдуллахом ас-Сейханом погибли еще 3 солдата коалиции.

Представители королевства пока не сделали официальное заявление в связи с данным событием.

Отметим, что под руководством Саудовской Аравии коалиция арабских стран на протяжении 8 месяцев ведет борьбу против мятежников в Йемене в защиту законного правительства президента Абд-Раббу Мансура Хади.