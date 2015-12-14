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    Убит командир отряда спецназначения Саудовской Аравии

    Представители королевства пока не сделали официальное заявление в связи с данным событием

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ На юго-западе Йемена хуситами убит командующий отрядом специального назначения Саудовской Аравии Абдуллах ас-Сейхан.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявили представители йеменского правительства. 

    Согласно информации, коалиционные силы, куда входят и отряды спецназначения Саудовской Аравии, во время проведения операции в регионе Зуба были подвергнуты ракетному обстрелу со стороны мятежников. В результате этого обстрела наряду с Абдуллахом ас-Сейханом погибли еще 3 солдата коалиции. 

    Представители королевства пока не сделали официальное заявление  в связи с данным событием.

    Отметим, что под руководством Саудовской Аравии коалиция арабских стран на протяжении 8 месяцев ведет борьбу против мятежников в Йемене в защиту законного правительства президента Абд-Раббу Мансура Хади. 

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