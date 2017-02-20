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    Убит главарь "Аль-Каиды", организовывавший атаки на иностранные базы

    Спецоперация проходила в уезде Нова провинции Газни

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В Афганистане уничтожен Сайфулла Ахтар — один из командиров террористической организации "Аль-Каида".

    Как передает Report, спецоперация проходила в уезде Нова провинции Газни в центральном Афганистане десять дней назад.

    По данным "Интерфакса", в Афганистане Ахтар командовал пакистанскими боевиками. Он обвинялся в организации нападений на иностранные военные базы в Баграме и Кабуле.

    По данным афганских властей, Ахтар в прошлом дважды был арестован в Пакистане. Один раз по подозрению в организации убийства Беназир Бхутто в 2007 году. Спустя полгода его отпустили на свободу.

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