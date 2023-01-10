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Убийцу экс-премьера Японии Абэ признали вменяемым

Убийцу экс-премьера Японии Абэ признали вменяемым Застреливший бывшего премьера Синдзо Абэ - 41-летний Тэцуя Ямагами признан вменяемым по итогам принудительной психиатрической экспертизы, которая проводилась с июля прошлого года.
Другие страны
10 января 2023 г. 09:41
Убийцу экс-премьера Японии Абэ признали вменяемым

Застреливший бывшего премьера Синдзо Абэ - 41-летний Тэцуя Ямагами признан вменяемым по итогам принудительной психиатрической экспертизы, которая проводилась с июля прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал TBS.

Японца перевели из закрытого медучреждения в тюрьму в городе Нара. До 13 января ему должны предъявить обвинения в убийстве и незаконном владении оружием.

Абэ был убит 8 июля прошлого года во время выступления на митинге. Выстреливший в него Ямагами после задержания сказал, что его мотивом стало желание отомстить премьеру за предполагаемую связь с религиозной организацией "Церковь объединения", которая разорила семью нападавшего.

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