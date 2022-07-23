Убийцу Абэ заключили под стражу

Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами заключен под стражу по решению окружного суда Нары.
Как ожидается, судебное разбирательство по делу будет длиться до конца ноября. Суд намерен установить, способен ли Ямагами нести уголовную ответственность и в какой степени. Ему назначили психиатрическую экспертизу.
Полиция намерена изучить пистолеты, которые Ямагами изготовил самостоятельно, и провести баллистическую экспертизу. Мужчине может быть предъявлено обвинение в нарушении законов об огнестрельном оружии и его изготовлении. Всего в доме убийцы Абэ было обнаружено семь самодельных пистолетов.