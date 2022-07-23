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Убийцу Абэ заключили под стражу

Убийцу Абэ заключили под стражу Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами заключен под стражу по решению окружного суда Нары.
Другие страны
23 июля 2022 г. 08:32
Убийцу Абэ заключили под стражу

Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами заключен под стражу по решению окружного суда Нары.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Kyodo.

Как ожидается, судебное разбирательство по делу будет длиться до конца ноября. Суд намерен установить, способен ли Ямагами нести уголовную ответственность и в какой степени. Ему назначили психиатрическую экспертизу.

Полиция намерена изучить пистолеты, которые Ямагами изготовил самостоятельно, и провести баллистическую экспертизу. Мужчине может быть предъявлено обвинение в нарушении законов об огнестрельном оружии и его изготовлении. Всего в доме убийцы Абэ было обнаружено семь самодельных пистолетов.

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