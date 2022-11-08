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Убийце Джона Леннона в двенадцатый раз отказали в условно-досрочном освобождении

Убийце Джона Леннона в двенадцатый раз отказали в условно-досрочном освобождении Комиссия по условно-досрочному освобождению в двенадцатый раз отказалась удовлетворить прошение Марка Дэвида Чепмена, убийцы основателя британской группы The Beatles Джона Леннона (1940-1980).
Другие страны
8 ноября 2022 г. 01:42
Убийце Джона Леннона в двенадцатый раз отказали в условно-досрочном освобождении

Комиссия по условно-досрочному освобождению в двенадцатый раз отказалась удовлетворить прошение Марка Дэвида Чепмена, убийцы основателя британской группы The Beatles Джона Леннона (1940-1980).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC.

"Я знал, на что шел, и я знал, что это зло. Знал, что это неправильно, но я так жаждал славы и был готов отдать за нее что угодно и забрать человеческую жизнь, - сказал Чепмен на заседании. - Я причинил боль многим людям по всему миру, и если кто-то ненавидит меня, это нормально".

В следующий раз 67-летний Чепмен сможет повторить попытку добиться помилования в феврале 2024 года.

Чепмен застрелил лидера "ливерпульской четверки" 8 декабря 1980 года рядом с Центральным парком Нью-Йорка, недалеко от входа в здание под названием "Дакота", где Леннон тогда жил вместе с супругой Йоко Оно. С прошлого века поклонники по традиции собираются в день гибели музыканта на так называемой Земляничной поляне в Центральном парке, чтобы почтить его память.

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