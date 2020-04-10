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Uber заказал десятки миллионов медицинских масок для водителей

​Uber заказал десятки миллионов медицинских масок для водителей

Онлайн-сервис автомобильных перевозок Uber планирует раздать своим водителям во всем мире десятки миллионов масок для защиты от распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, компания во вторник направила первую партию масок водителям Нью-Йорка - эпицентра вспышки COVID-19 в США.

"Мы заказали десятки миллионов масок и ожидаем, что они будут доставлены в другие города и регионы по всему миру в ближайшие недели", - говорится в заявлении. Отмечается, что глобальная доставка не может быть осуществлена немедленно из-за повышенного спроса на маски со стороны сотрудников сферы здравоохранения, которые "всегда имеют приоритет".

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