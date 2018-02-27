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    У здания Верховной Рады в Киеве произошли столкновения митингующих с полицией, есть раненые

    Начальник полиции Киева: Правоохранительные органы задержали девять человек© РБК-Украина

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Восемь полицейских травмированы в результате столкновений с митингующими у здания Верховной рады в Киеве.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

    Митингующие у здания парламента закидали охраняющих парламент силовиков камнями, покрышками и "коктейлями Молотова". 

    "У одного из госпитализированных перелом ключицы, остальным тоже оказывается медицинская помощь", - заявил А.Крищенко.

    По его словам, у стен парламента произошла "хорошо спланированная провокация", зачинщики которой "хотели прорваться в Раду и требовали спикера выйти к ним".

    Он указал, что правоохранительные органы задержали девять "участников беспорядка".

    По словам Крищенко, в настоящее время ситуация нормализовалась.

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