У здания Верховной Рады в Киеве произошли столкновения митингующих с полицией, есть раненые

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Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Восемь полицейских травмированы в результате столкновений с митингующими у здания Верховной рады в Киеве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Митингующие у здания парламента закидали охраняющих парламент силовиков камнями, покрышками и "коктейлями Молотова".

"У одного из госпитализированных перелом ключицы, остальным тоже оказывается медицинская помощь", - заявил А.Крищенко.

По его словам, у стен парламента произошла "хорошо спланированная провокация", зачинщики которой "хотели прорваться в Раду и требовали спикера выйти к ним".

Он указал, что правоохранительные органы задержали девять "участников беспорядка".

По словам Крищенко, в настоящее время ситуация нормализовалась.