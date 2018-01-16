У здания Верховной Рады в Киеве начались столкновения, пострадал один правоохранитель - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В Киеве у здания Верховной рады произошли столкновения между протестующими и правоохранителями, сообщает Report со ссылкой на телеканал "112 Украина".

Отмечается, что митингующие зажгли пять автомобильных шин, спасатели попытались потушить их, также участники протеста применили слезоточивый газ и стали кидать в сторону правоохранителей брусчатку, покрышки и другие предметы.

В результате инцидента пострадал один правоохранитель.

Напомним, в центр Киева стянуты почти 4 тысячи силовиков, усилена охрана правительственного квартала.

*** 13:40

Украинские правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале в центре Киева из-за митингов и начала работы парламента, который рассматривает законопроект о реинтеграции Донбасса, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня во время заседания в парламенте за соблюдением общественного порядка следят более 3800 правоохранителей структурных подразделений столичной полиции и бойцов Национальной гвардии Украины. Усиленные наряды полиции несут службу в центре столицы, остановках общественного транспорта и в метрополитене", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

Правоохранители призывают участников массовых мероприятий, жителей и гостей столицы не нарушать закон, соблюдать установленные правила поведения.

Отметим, что сегодня с утра у здания Верховной рады Украины проходит митинг с требованием принять закон о реинтеграции Донбасса, закон о антикоррупционном суде с учетом замечаний Венецианской комиссии.

Ситуация у Рады спокойная. После акции у стен парламента участники пройдут маршем к администрации президента.

Украинский парламент первым вопросом на заседании уже начал рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса во втором чтении.