У здания посольства США в Тунисе прогремел взрыв

Смертник устроил взрыв у здания посольства США в столице Туниса, пять человек пострадали, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило Radio Mosaique, мужчина подъехал к посольству на мотороллере и привел в действие взрывное устройство, приблизившись к наряду полиции.

В районе, где произошел взрыв, располагаются здания дипломатических представительств нескольких государств, уточняет радио.

По поступающей информации, все пострадавшие являются сотрудниками правоохранительных органов.

Другие подробности пока не приводятся.