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У здания посольства США в Тунисе прогремел взрыв

У здания посольства США в Тунисе прогремел взрыв

Смертник устроил взрыв  у здания посольства США в столице Туниса, пять человек пострадали, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило Radio Mosaique, мужчина подъехал к посольству на мотороллере и привел в действие взрывное устройство, приблизившись к наряду полиции.

В районе, где произошел взрыв, располагаются здания дипломатических представительств нескольких государств, уточняет радио. 

По поступающей информации, все пострадавшие являются сотрудниками правоохранительных органов.

Другие подробности пока не приводятся.

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