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    Над посольством США на Кубе впервые с 1961 года подняли флаг

    Церемония прошла в присутствии госсекретаря США Джона Керри

    Баку. 14 Августа. REPORT.AZ/ Флаг США поднят в пятницу на флагштоке у здания американского посольства в Гаване.

    Как передает Report, флаг под гимн США подняли трое американских морских пехотинцев.

    Флаг им передали на церемонии трое ветеранов-морпехов, которые в 1961 году спустили американский флаг у американского посольства после того, как дипотношения между США и Кубой были разорваны.

    Церемония прошла в присутствии госсекретаря США Джона Керри и временного поверенного в делах США на Кубе Джеффри Делорентиса, которые выступили с речами.

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